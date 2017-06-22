В День молодежи центр Волгограда будет перекрыт

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, движение, стоянка и остановка будет запрещена на некоторых улицах Центрального района.

Так, с 7.00 до 24.00 24 июня нельзя будет проехать по улице Чуйкова в границах от улицы Володарского до переулка Воровского.

С 20.00 часов 24 июня до 23.00 25 июня перекроют движение по следующим улицам:

Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы Степана Разина до улицы 7-й Гвардейской;

Краснознаменской в границах от проспекта им. В.И. Ленина до Набережной им. 62-й Армии;

Советской в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской,

Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской;

Комсомольской в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта им. В.И. Ленина.

Отметим, что в День молодежи в центре города пройдет целый ряд интересных мероприятий. На нижней террасе состоится концерт популярной российской певицы Юлианны Карауловой.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»