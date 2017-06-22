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В День молодежи центр Волгограда будет перекрыт Печать
22.06.2017 15:30

В День молодежи центр Волгограда будет перекрыт

В период подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных Дню молодежи, на некоторых улицах ограничат движение.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, движение, стоянка и остановка будет запрещена на некоторых улицах Центрального района.

Так, с 7.00 до 24.00 24 июня нельзя будет проехать по улице Чуйкова в границах от улицы Володарского до переулка Воровского.

С 20.00 часов 24 июня до 23.00 25 июня перекроют движение по следующим улицам:

Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы Степана Разина до улицы 7-й Гвардейской;
Краснознаменской в границах от проспекта им. В.И. Ленина до Набережной им. 62-й Армии;
Советской в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской,
Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской;
Комсомольской в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта им. В.И. Ленина.

Отметим, что в День молодежи в центре города пройдет целый ряд интересных мероприятий. На нижней террасе состоится концерт популярной российской певицы Юлианны Карауловой.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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