В Волгограде на перекрестках устанавливают светофоры с обратным отсчетом времени

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, такие светофоры устанавливают в нашем городе впервые. Всего в этом году новые светофорные объекты появятся на 16 перекрестках. Каждый из них включает в себя до 8 светофоров.

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Работы проводят специалисты МУП "Волгорадгорсвет". Они устанавливают новые дополнительные секции светофоров, у которых на запрещающей фазе горит красный контур, что позволит устранить конфликтные ситуации при повороте налево транспортного потока со встречным движением, особенно в темное время суток.

Кроме того, светофоры оснащаются обратным отсчетом времени. Автомобилисты при подъезде к перекрестку смогут благодаря этому заблаговременно подстроиться под режим работы светофорного объекта. Появляется запас времени, чтобы принять меры по предотвращению аварийных ситуаций на дороге.

Новые устройства с обратным отсчетом времени и с дополнительной секцией поворота уже появились на перекрестках ул. Череповецкая - ул. Елецкая, пр. Университетский - ул. Казахская, пр. Ленина - ул. Бакинская, ул. Череповецкая - ул. Ростовская, ул. Пархоменко - ул. Хиросимы, ул. Коммунистическая.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда