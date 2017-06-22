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|В Волгограде на перекрестках устанавливают светофоры с обратным отсчетом времени
|22.06.2017 16:32
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, такие светофоры устанавливают в нашем городе впервые. Всего в этом году новые светофорные объекты появятся на 16 перекрестках. Каждый из них включает в себя до 8 светофоров.
Кроме того, светофоры оснащаются обратным отсчетом времени. Автомобилисты при подъезде к перекрестку смогут благодаря этому заблаговременно подстроиться под режим работы светофорного объекта. Появляется запас времени, чтобы принять меры по предотвращению аварийных ситуаций на дороге.
Новые устройства с обратным отсчетом времени и с дополнительной секцией поворота уже появились на перекрестках ул. Череповецкая - ул. Елецкая, пр. Университетский - ул. Казахская, пр. Ленина - ул. Бакинская, ул. Череповецкая - ул. Ростовская, ул. Пархоменко - ул. Хиросимы, ул. Коммунистическая.
Надира Коннова
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