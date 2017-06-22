ОАО ЕДКММ
В Волгограде на перекрестках устанавливают светофоры с обратным отсчетом времени Печать
22.06.2017 16:32

В Волгограде на перекрестках устанавливают светофоры с обратным отсчетом времени

Светофоры на проблемных участках дорог в Волгограде оборудуют новыми устройствами с обратным отсчетом времени и с дополнительной секцией поворота.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, такие светофоры устанавливают в нашем городе впервые. Всего в этом году новые светофорные объекты появятся на 16 перекрестках. Каждый из них включает в себя до 8 светофоров.

Работы проводят специалисты МУП "Волгорадгорсвет". Они устанавливают новые дополнительные секции светофоров, у которых на запрещающей фазе горит красный контур, что позволит устранить конфликтные ситуации при повороте налево транспортного потока со встречным движением, особенно в темное время суток.

Кроме того, светофоры оснащаются обратным отсчетом времени. Автомобилисты при подъезде к перекрестку смогут благодаря этому заблаговременно подстроиться под режим работы светофорного объекта. Появляется запас времени, чтобы принять меры по предотвращению аварийных ситуаций на дороге.

Новые устройства с обратным отсчетом времени и с дополнительной секцией поворота уже появились на перекрестках ул. Череповецкая - ул. Елецкая, пр. Университетский - ул. Казахская, пр. Ленина - ул. Бакинская, ул. Череповецкая - ул. Ростовская, ул. Пархоменко - ул. Хиросимы, ул. Коммунистическая.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru