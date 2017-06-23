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Волгоградцы смогут пробежать дистанцию с олимпийскими чемпионами Печать
23.06.2017 09:31

Волгоградцы смогут пробежать дистанцию с олимпийскими чемпионами

В Волгограде в субботу, 24 июня, состоится традиционный спортивный праздник для всех жителей и гостей города.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в программе мероприятия — воркаут, выставка, посвященная истории волгоградского олимпийского движения, фотозона с живыми статуями, общение и автограф-сессия со спортсменами.

Кроме того, горожане смогут поиграть в настольный теннис, флорбол, стритбол, футбольный фристайл, принять участие в конкурсах, викторинах, играх, увидеть показательные выступления по таэквондо, кудо, акробатике, художественной гимнастике.

В областном комитете физической культуры и спорта Волгоградской области рассказали, что праздник завершит красочный забег на один километр, во время которого всех участников будут осыпать безвредными, легко отстирывающимися яркими красками цвета олимпийских колец. Вместе с горожанами в забеге примут участие именитые волгоградские спортсмены, среди которых Татьяна Лебедева, Алексей Петров, Елена Слесаренко и Максим Опалев и другие.

Мероприятия стартуют в 10:00 на верхней террасе Центральной набережной.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрация Волгоградской области

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