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Состояние дорог в Волгограде продолжает оставаться плачевным Печать
23.06.2017 10:04

Состояние дорог в Волгограде продолжает оставаться плачевным

Волгоградские активисты ОНФ провели проверку хода дорожных работ в городе.

Эксперты ОНФ проверили объекты улично-дорожной сети в Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Дзержинском и Центральном районах.

Участники рейда отметили, что на данный момент в этих районах ведется активный ремонт.

Напомним, что сейчас идет обновление дорожного полотна на 3-й Продольной, улицах Кубанской, Кубинской, Краснознаменской, Азизбекова, Елецкой, 39-й Гвардейской, Краснополянской. Также приступили к ремонту Набережной им. 62-й армии.

Почти на всех из них подрядчики уже кладут выравнивающий слой, устанавливают бордюрные камни и закрепляют канализационные люки.

Однако не обошлось во время рейда и без негатива. Например, такие улицы как Шурухина, Дегтярева, Хользунова, Таращанцев, малый проспект Ленина, 51-й Гвардейской продолжают находиться в «убитом» состоянии.

- Плачевная ситуация наблюдается на Первой продольной магистрали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, - отметил член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян.

Отметим, что недавно администрация объявила конкурсы на ремонт еще 16 дорог на общую сумму 430 миллионов рублей.

Юлия Соболева
Фото: ОНФ по региону

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