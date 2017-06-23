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Мэрия объяснила появление плакатов с изображением Ленинграда в автобусах "Питеравто" Печать
23.06.2017 10:10

Мэрия объяснила появление плакатов с изображением Ленинграда в автобусах

Утром в пятницу в одной из популярных групп в социальной сети ВКонтакте появилось фото с изображением плаката о городе Ленинграде, размещенного в одном из питерских автобусов.

Как сообщает "СоцИнформБюро", пользователь, выложивший снимок в сеть, задался вопросом: почему в городе-герое Волгограде в автобусе плакат про город-герой Ленинград?

"Я считаю, что это уже перебор. И так ездим на питерских автобусах, так еще пропаганда идёт, обидно за Сталинград", - написала девушка.

За разъяснениями корреспондент обратился в пресс-службу мэрии Волгограда, где был получен исчерпывающий ответ.

- Это акция, приуроченная к 22 июня, Дню памяти и скорби. Такие плакаты с 8-ю российскими городами-героями появились в восьми автобусах различных маршрутов, открытых в этом году. На плакатах, размещенных накануне, изображены следующие города: Москва, Ленинград, Тула, Мурманск, Новороссийск, Смоленск, Керчь, Сталинград, - пояснили в горадминистрации.

Напомним, в Волгограде прошли памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны. Память ушедших рядовых солдат и офицеров в городе почтили акциями "Свеча памяти", на которой горожане зажгли более четырехсот свечей-лампад и колонной прошли от фонтана «Искусство» до Вечного огня на площади Павших Борцов, а также акцией Главного регионального Управления МВД России "Завтра была война".

Надира Коннова
Фото пользователя Л. Богатыревой

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