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Волгоградский Госжилнадзор открыл «горячую линию» Печать
23.06.2017 10:16

Волгоградский Госжилнадзор открыл «горячую линию»

Жители Волгограда могут пожаловаться на грязные подъезды по телефону.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Госжилнадзора региона, с понедельника, 19 июня, в ведомстве открыта «горячая линия по вопросам санитарного состояния многоквартирных домов. Теперь волгоградцы могут дважды в неделю жаловаться на грязь в подъездах испекторам по телефону 35-21-77. «Горячая линия» работает по понедельникам и средам с 9:00 до 16:00.

Специалисты регионального Госжилнадзора готовы выслушать сообщения граждан по поводу наличия графиков уборки подъездов, фактического проведения влажной уборки в соответствии с графиками, сезонного мытья окон, состояния придомовой территории.

- Неблагополучные адреса будут взяты на контроль, - заверили в Госжилнадзоре.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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