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Волгоградские школьники узнали результаты ЕГЭ по русскому языку Печать
23.06.2017 10:59

ege2Волгоградские школьники узнали результаты ЕГЭ по русскому языку

Выпускники Волгоградской области получили высокие оценки за госэкзамен по русскому языку.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, высший балл по русскому языку получили 22 выпускника региона. Среди них 18 человек - школьники Волгограда, еще трое - учащиеся города Волжского и один стобалльник - выпускник из Урюпинска. 80 и более баллов по русскому языку набрали 1725 школьников.

К настоящему времени юные волгоградцы получили 33 наивысших результата: по русскому языку, литературе, обществознанию, информатике, профильной математике и физике.

Сейчас итоговая аттестация выпускников 11-х классов продолжается. Так, до 1 июля сдать единый госэкзамен могут выпускники прошлых лет, а также школьники, у которых несколько испытаний основного периода выпали на один день. В резервный срок написать экзамены смогут и те, кто не сделал этого раньше без уважительной причины.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба губернатора

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