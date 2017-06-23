На Ахтубе начнут добывать русловый песок



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, по расчетам специалистов запасов руслового песка в месторождении на Ахтубе хватит на 100 лет. Их объем составляет 2,37 миллионов кубометров. Помимо этого удобное расположение месторождения сделает сбыт и доставку сырья потенциальным покупателям экономически выгодными.

Русловый песок используется в строительстве объектов дорог, берегоукрепления, изготовлении бетона и строительных растворов.

Добавим, новое месторождение песка в русле Ахтубы было открыли в конце 2016 года. Его площадь составляет 0,66 квадратных километров. Сейчас в регионе существует 60 месторождений песка, добыча ведется на 27 из них.

Полина Макарова

ФОТО: Облкомприроды