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На Ахтубе начнут добывать русловый песок Печать
23.06.2017 11:33

На Ахтубе начнут добывать русловый песок

Облкомприроды утвердил запасы нового месторождения руслового песка в Среднеахтубинском районе.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, по расчетам специалистов запасов руслового песка в месторождении на Ахтубе хватит на 100 лет. Их объем составляет 2,37 миллионов кубометров. Помимо этого удобное расположение месторождения сделает сбыт и доставку сырья потенциальным покупателям экономически выгодными.

Русловый песок используется в строительстве объектов дорог, берегоукрепления, изготовлении бетона и строительных растворов.

Добавим, новое месторождение песка в русле Ахтубы было открыли в конце 2016 года. Его площадь составляет 0,66 квадратных километров. Сейчас в регионе существует 60 месторождений песка, добыча ведется на 27 из них.

Полина Макарова
ФОТО: Облкомприроды

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