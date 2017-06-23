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На стадионе "Волгоград Арены" начался монтаж подсистемы кровли Печать
23.06.2017 13:58

На стадионе

Подрядчик приступил к монтажу металлоконструкций, на которых будет установлено непосредственно кровельное покрытие площадью 77 тыс. квадратных метров.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе АО "Стройтрансгаз", специалисты сейчас устанавливают арочные прогоны (металлоконструкции в виде дуги) на фермах, расположенных над фойе стадиона.

- Сложная подсистема сформирует рельеф кровли, который необходим для монтажа кровельного покрытия. Несущую конструкцию из арочных прогонов также смонтируют на вантовой системе после окончания ее подъема над трибунами стадиона. Над зоной фойе и трибунами специалисты смонтируют экологичное полимерное кровельное покрытие, а само футбольное поле стадиона останется открытым, - рассказали в подрядной организации.

Система арочных прогонов сформирует уклон кровли по направлению к компрессионному кольцу. На нем расположатся лотки для стока дождевых и талых вод, которые по системе внутренних трубопроводов будут уходить в ливневую канализацию. Локальные очистные сооружения для фильтрации ливневых вод уже установлены. Водосборные лотки и трубопроводы оборудуют системой подогрева. Это будет препятствовать образованию наледей и способствовать таянию снега.

Работы по монтажу подсистемы кровли и кровельного покрытия, наряду с монтажниками-высотниками, ведут промышленные альпинисты. Всего на объекте работает более 2000 человек.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба АО "Стройтрансгаз"

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