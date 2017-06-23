Ученые: чтобы хорошо запоминать, надо уметь забывать

Мозг человека также нуждается в регулярной чистке и фильтрации информации.

По утверждению ученых, основная задача памяти – не запоминание и хранение, а направление интеллектуальных способностей, распределение данных и принятие решений на основе полученной прежде информации. Особенно важно в этом процессе, чтобы мозг забывал о ненужных вещах и мог наиболее эффективно фокусироваться на данных для принятия решений.

Одним из механизмов забывания служит ослабление или устранение синаптических связей между нейронами, в которых закодированы воспоминания.

Другой механизм связан с генерацией новых нейронов, которые интегрируются в гиппокамп и, таким образом, их соединения создают схемы и перезаписывают память, что частично затрудняет доступ к информации. Например, дети часто забывают много информации, так как их мозг постоянно производит новые нейроны.

Процесс забывания адаптирует человека к новым ситуациям, освобождаясь от неактуальной, устаревшей и потенциально вводящей в заблуждение информации. Вместе с тем, благодаря забыванию принятие решений облегчается, так как мозг соотносит новые знания с уже имеющимися. В отношении компьютеров этот принцип называется регуляризацией, то есть создание простых компьютерных моделей, определяющих приоритетную информацию, обобщающую её и устраняющую мелкие детали. В случае с человеческим мозгом обобщение воспоминаний и их преобразование позволяет применять их к большему количеству ситуаций, заключили специалисты.

Напомним, что для улучшения кратковременной памяти могут помочь короткий сон или жевание жвачки.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»