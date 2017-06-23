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|В России могут увеличить предельный возраст для военной службы
|23.06.2017 14:55
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИД "Аргументы недели", Путин поручил Министерству обороны вместе с другими органами исполнительной власти рассмотреть вопрос о возможном увеличении предельного возраста пребывания на военной службе.
Доклад Минобороны по данному вопросу должен быть подготовлен до 20 декабря этого года. Ответственным за выполнение данного поручения является министр обороны Сергей Шойгу.
Рассмотреть этот вопрос глава государства дал распоряжение по итогам "Прямой линии" с россиянами. Тогда автор одного из обращений пожаловался, что хочет служить в армии, однако его не берут из-за возраста.
Надира Коннова
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