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В Волгоградской области коммунальщики готовятся к зиме Печать
23.06.2017 16:14

В Волгоградской области коммунальщики готовятся к зиме

К предстоящей зиме волгоградские коммунальные службы готовы на 21%.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, Волгоградская область продолжает подготовку к новому отопительному сезону. Так, объекты водопроводно-канализационного хозяйства, жилого фонда готовы к холодам на 21%.

Напомним, что губернатор постановил начать в регионе подготовку к зимнему периоду в конце мая 2017 года.

Сейчас плановые работы ведутся на 11 котельных города, а на 17 других - они уже завершены.

Сообщается о ремонте крупнейшей в Волгограде котельной 494 квартала, которая обслуживает 167 домов и 30 объектов социальной сферы Советского района. Все работы ведут «Концессии теплоснабжения».

Добавим, до холодов планируется подготовить 447 котельных, более 2 тысяч километров тепловых и более 10 тысяч водопроводных сетей, 381 центральный тепловой пункт. 
В этом году «Концессии теплоснабжения» собираются вложить в развитие теплосетей почти 2 миллиарда рублей.

Полина Макарова
ФОТО: региональный комитет ЖКХ и ТЭК

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