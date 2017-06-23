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В регионе объявлено штормовое предупреждение Печать
23.06.2017 17:59

В регионе объявлено штормовое предупреждение

МЧС сообщает о штормовом предупреждении из-за резкого ухудшения погоды на территории Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ночь на 24 июня и до конца следующих суток в регионе ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер. В некоторый районах при грозах возможен шквальный ветер до 28 м/с.

ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует соблюдать меры безопасности: не парковать машины возле деревьев и рекламных щитов, обходить шаткие строения и плотно закрывать окна и форточки.

В случае возникновения опасной ситуации звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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