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В Волгограде на автобусном маршруте №44 скорректируют расписание рейсов Печать
23.06.2017 20:31

В Волгограде на автобусном маршруте №44 скорректируют расписание рейсов

Интервал между рейсами на автобусном направлении №44 в межпиковое обеденное время будет сокращен.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, по итогам встречи жителей Авиагородка и межведомственной рабочей группы в сфере транспортного обслуживания было принято решение скорректировать расписание рейсов автобуса № 44. Речь велась, в частности, о межпиковом обеденном времени.

​Напомним, автобусный маршрут № 44 заработал в новом формате с понедельника, 19 июня. Его путь лежит от пос. Авиагородок до дачного массива "Кировец" и объединяет сразу две линии: собственно №44 "Дачи "Кировец" – "Химзавод" и №49 "Авиагородок" – "Пос. Руднева". По обновленному маршруту этот автобус идет от остановки "Дачи "Кировец" до "Пос. Авиагородок" через остановки "Химгородок", "Детский комбинат", "25-ая школа", "Улица Библиотечная", "Угол парка" и "Ул. Лавровая".

Первая неделя работы маршрута в новом формате показала, что необходимо скорректировать расписания нескольких рейсов.

В мэрии отметили, что объединение направления №44 с маршрутом №49 позволило увеличить ежедневное количество рейсов с 12 до 18, в результате чего уменьшилось время ожидания пассажирами автобуса.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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