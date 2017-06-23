Назначен новый глава Краснооктябрьского района
Руководить районом будет бывший заместитель директора МБУ «Северное» Иван Дронов. ....
Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году
Министерство труда и социальной защиты России обнародовало во вторник график выходных и праздничных ....
|В Волгограде на автобусном маршруте №44 скорректируют расписание рейсов
|23.06.2017 20:31
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, по итогам встречи жителей Авиагородка и межведомственной рабочей группы в сфере транспортного обслуживания было принято решение скорректировать расписание рейсов автобуса № 44. Речь велась, в частности, о межпиковом обеденном времени.
Напомним, автобусный маршрут № 44 заработал в новом формате с понедельника, 19 июня. Его путь лежит от пос. Авиагородок до дачного массива "Кировец" и объединяет сразу две линии: собственно №44 "Дачи "Кировец" – "Химзавод" и №49 "Авиагородок" – "Пос. Руднева". По обновленному маршруту этот автобус идет от остановки "Дачи "Кировец" до "Пос. Авиагородок" через остановки "Химгородок", "Детский комбинат", "25-ая школа", "Улица Библиотечная", "Угол парка" и "Ул. Лавровая".
Первая неделя работы маршрута в новом формате показала, что необходимо скорректировать расписания нескольких рейсов.
В мэрии отметили, что объединение направления №44 с маршрутом №49 позволило увеличить ежедневное количество рейсов с 12 до 18, в результате чего уменьшилось время ожидания пассажирами автобуса.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
20:31
В Волгограде на автобусном маршруте №44 скорректируют расписание рейсов
-
17:59
В регионе объявлено штормовое предупреждение
-
17:54
В Волгограде вновь заработал консервный завод
-
17:06
В Татарстане задержан третий грабитель камышинского ювелирного салона
-
17:00
Волгоградское УФАС нашло нарушения в документах аукциона на ремонт дороги
-
16:14
В Волгоградской области коммунальщики готовятся к зиме
-
15:25
У пьяного волгоградца изъяли пять килограммов марихуаны
-
15:14
Под Волгоградом снова хотели оправдать насильника
-
14:55
В России могут увеличить предельный возраст для военной службы
-
14:42
С начала года в регионе 2 человека умерли от ботулизма
-
14:28
Николай Паршин ушел от волгоградских коммунистов
-
14:12
Ученые: чтобы хорошо запоминать, надо уметь забывать
-
13:58
На стадионе "Волгоград Арены" начался монтаж подсистемы кровли
-
13:42
В Волгоградской области станет больше «Каруселей» и «Пятерочек»
Самое читаемое
-
17:06
В Татарстане задержан третий грабитель камышинского ювелирного салона
-
15:25
У пьяного волгоградца изъяли пять килограммов марихуаны
-
15:14
Под Волгоградом снова хотели оправдать насильника
-
14:42
С начала года в регионе 2 человека умерли от ботулизма
-
13:00
Двое жителей Волгоградской области превратили свои квартиры в наркопритоны
-
12:57
На западе Волгограда полицейские поймали вора-сумочника
-
12:27
В Волжском автобус столкнулся с иномаркой: пострадали два человека
Последние комментарии
-
В Волгограде троллейбус №15а изменил конечную остановку и время первого рейса
-
Просто наглое вранье.Причем здесь Суровикино?Все делается для того,чтобы все маршруты были с пересадками,и ... >>
-
-
Волгоградский парламентарий: российские курорты пока к такому не готовы
-
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников
-
Мэрия Волгограда опубликовала новую транспортную схему
-
21-06-2017 в 8-30ч . 98 автобус пронесся моми на нереальной скорости не остановившись на остановке ... >>
-
-
Новые автобусы Волгограду в лизинг предоставит московская фирма
-
Опять Возрождение >>
-
-
Полиция Волгоградской области ищет торговцев людьми
-
У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли
-
скока-скока "кусов конопли"? >>
-