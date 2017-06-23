В Волгограде на автобусном маршруте №44 скорректируют расписание рейсов

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, по итогам встречи жителей Авиагородка и межведомственной рабочей группы в сфере транспортного обслуживания было принято решение скорректировать расписание рейсов автобуса № 44. Речь велась, в частности, о межпиковом обеденном времени.

​Напомним, автобусный маршрут № 44 заработал в новом формате с понедельника, 19 июня. Его путь лежит от пос. Авиагородок до дачного массива "Кировец" и объединяет сразу две линии: собственно №44 "Дачи "Кировец" – "Химзавод" и №49 "Авиагородок" – "Пос. Руднева". По обновленному маршруту этот автобус идет от остановки "Дачи "Кировец" до "Пос. Авиагородок" через остановки "Химгородок", "Детский комбинат", "25-ая школа", "Улица Библиотечная", "Угол парка" и "Ул. Лавровая".

Первая неделя работы маршрута в новом формате показала, что необходимо скорректировать расписания нескольких рейсов.

В мэрии отметили, что объединение направления №44 с маршрутом №49 позволило увеличить ежедневное количество рейсов с 12 до 18, в результате чего уменьшилось время ожидания пассажирами автобуса.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда