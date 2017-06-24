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В Волгоградском ботаническом саду зацвели "голубые розы" Печать
24.06.2017 15:24

В Волгоградском ботаническом саду зацвели

В Волгоградском ботаническом саду зацвели садовые розы. Сорта с нежной лиловой и сиреневой окраской стали украшением этого года.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облкомприроды, из-за прохладной погоды в июне сроки цветения некоторых сортов сдвинулись, и к концу месяца распустилось сразу большое количество роз самых разнообразных цветов и оттенков. Самые необычные из них - так называемые "голубые розы". Среди сортов лиловых и сиреневых оттенков - редкий и отличающийся нежным ароматом сорт "Шарль де Голль", миниатюрный "Лавендер Мейландина", поражающий долгим периодом цветения "Время вальса" и плетистый крупноцветковый "Голубой вельвет".

Всего в коллекции Волгоградского регионального ботанического сада собрано свыше 140 сортов. На базе коллекции изучают особенности размножения роз, оценивают перспективность тех или иных сортов для использования в озеленении Волгоградской области.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба облкомприроды

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