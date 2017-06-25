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В День молодежи для волгоградцев автобусы будут работать до полуночи Печать
25.06.2017 13:23

В День молодежи для волгоградцев автобусы будут работать до полуночи

Чтобы жители и гости города смогли благополучно добраться до своих домов после празднования Дня молодежи, автобусы будут работать до полуночи.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, автобусные маршруты №№20, 25, 35, 55, 65, 85, 88 и 95, которые следуют из центра города, в воскресенье, 25 июня, перейдут в режим работы в часы пик. Время работы общественного транспорта было решено продлить в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи. Другие муниципальные маршруты продолжат обслуживать волгоградцев в штатном режиме.

Обширная праздничная программа мероприятий, посвященных Дню молодежи, сегодня завершится гала-концертом. Мероприятие на центральной набережной Волгограда начнется в 17:00, его кульминацией станет выступление популярной российской певицы Юлианны Карауловой.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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