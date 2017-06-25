ОАО ЕДКММ
Минстрой РФ разработал "Азбуку для потребителей услуг ЖКХ" с картинками Печать
25.06.2017 15:32

Минстрой РФ разработал

Теперь в хитросплетениях коммунальной сферы сможет разобраться каждый рядовой житель, прочитав о ней в специализированной азбуке.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, Минстрой России совместно с государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию ЖКХ, федеральным образовательным проектом "Школа грамотного потребителя" и НП "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" разработали методическое пособие "Азбука для потребителей услуг ЖКХ" в редакции 2017 года, в котором доступно разъясняются все актуальные отраслевые темы.

Учебник создан в целях повышения жилищной грамотности граждан и формирования хозяйственного отношения к общему имуществу в многоквартирных домах.

Иллюстрированное издание доступным языком с использованием инфографики подробно разбирает с читателем нюансы жилищного законодательства о содержании имущества в многоквартирном доме, о проведении текущего и капремонта, организации общего собрания, предоставлении коммунальных услуг.

Азбука ЖКХ призвана повысить уровень информированности жителей и, что особенно важно, помочь доходчиво объяснить и людям старшего поколения, и молодежи их права и обязанности как потребителей коммунальных услуг.

В электронном виде книга есть в открытом доступе на сайте Министерства энергетики и ЖКХ Волгоградской области.

Надира Коннова
ФОТО: комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru