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|Минстрой РФ разработал "Азбуку для потребителей услуг ЖКХ" с картинками
|25.06.2017 15:32
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, Минстрой России совместно с государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию ЖКХ, федеральным образовательным проектом "Школа грамотного потребителя" и НП "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" разработали методическое пособие "Азбука для потребителей услуг ЖКХ" в редакции 2017 года, в котором доступно разъясняются все актуальные отраслевые темы.
Учебник создан в целях повышения жилищной грамотности граждан и формирования хозяйственного отношения к общему имуществу в многоквартирных домах.
Иллюстрированное издание доступным языком с использованием инфографики подробно разбирает с читателем нюансы жилищного законодательства о содержании имущества в многоквартирном доме, о проведении текущего и капремонта, организации общего собрания, предоставлении коммунальных услуг.
Азбука ЖКХ призвана повысить уровень информированности жителей и, что особенно важно, помочь доходчиво объяснить и людям старшего поколения, и молодежи их права и обязанности как потребителей коммунальных услуг.
В электронном виде книга есть в открытом доступе на сайте Министерства энергетики и ЖКХ Волгоградской области.
Надира Коннова
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