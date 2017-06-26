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Госдума намерена ужесточить наказание за коррупцию Печать
26.06.2017 09:19

Госдума намерена ужесточить наказание за коррупцию

Законодатели предложили увеличить наказание за дачу и получение взятки до четырех лет лишения свободы. Кроме того, парламентарии намерены ввести понятие "неимущественная взятка".

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Известия", поправки в Уголовный кодекс подготовил комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы. Зампредседателя комитета Анатолий Выборный, который разработал проект, заявил, что помимо увеличения срока за взяточничество под действие Уголовного кодекса попадут и третейские судьи. Им может грозить заключение до трех лет за злоупотребление полномочиями.

Сейчас максимальное наказание за дачу и получение взятки - два и три года лишения свободы соответственно. Согласно законопроекту, этот срок увеличивается до четырех лет. В Уголовном кодексе взяткой считаются только деньги и имущество, а также услуги, стоимость которых можно оценить. Законодатели планируют добавить в УК в него такие понятия, как "неимущественные преимущества", "неимущественные права и иные неправомерные преимущества", а также "услуги неимущественного характера".

Выборный привел пример, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности.

Проект планируется к внесению в Госдуму до конца весенней сессии.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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