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В двух районах Волгограда отключат горячую воду Печать
26.06.2017 09:28

В двух районах Волгограда отключат горячую воду

На этой неделе два района города-героя останутся без горячего водоснабжения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», из-за ремонта сетей подача ГВС будет прекращена в двух районах города.

Так, в Советском районе горячую воду с 27 июня по 10 июля 2017 года отключат по следующим адресам:

Ул. 35-й Гвардейской, 1/1,3/1, 4, 21
Ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
Ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50
Ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
Ул. Даугавская, 5, 20
Ул. Калининградская, 2а, 21
Ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
Ул. Петровская, 9
Ул. им. Полухина, 2/1, 2/2
Ул. Славская, 3, 10, 12
Ул. Родниковая, 14, 16, 18
Пр. Университетский, 49, 54, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
Детские сады: № 21, 26, 140, 215, 245, 246, 359
Медицинские учреждения: детская поликлиника № 25, ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», клиническая больница № 11 с лабораторно-диагностическим центром
Школы: № 106, гимназия № 15, спортивная школа № 14
Агролесомелиоративный институт, ВолГУ, спорткомплекс, нефтяной колледж

В Красноармейском районе с 28 июня по 11 июля 2017 года отключения произойдут по следующим адресам:

Пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Детский сад № 349
Кадетский корпус им. Недорубова

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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