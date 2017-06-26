В двух районах Волгограда отключат горячую воду

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», из-за ремонта сетей подача ГВС будет прекращена в двух районах города.

Так, в Советском районе горячую воду с 27 июня по 10 июля 2017 года отключат по следующим адресам:

Ул. 35-й Гвардейской, 1/1,3/1, 4, 21

Ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

Ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

Ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

Ул. Даугавская, 5, 20

Ул. Калининградская, 2а, 21

Ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

Ул. Петровская, 9

Ул. им. Полухина, 2/1, 2/2

Ул. Славская, 3, 10, 12

Ул. Родниковая, 14, 16, 18

Пр. Университетский, 49, 54, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

Детские сады: № 21, 26, 140, 215, 245, 246, 359

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 25, ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», клиническая больница № 11 с лабораторно-диагностическим центром

Школы: № 106, гимназия № 15, спортивная школа № 14

Агролесомелиоративный институт, ВолГУ, спорткомплекс, нефтяной колледж

В Красноармейском районе с 28 июня по 11 июля 2017 года отключения произойдут по следующим адресам:

Пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Детский сад № 349

Кадетский корпус им. Недорубова

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»