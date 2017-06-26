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В Волгограде появятся антивандальные остановки с датчиками освещенности Печать
26.06.2017 11:17

В Волгограде появятся антивандальные остановки с датчиками освещенности

Новые остановки появятся на пяти основных городских магистралях в Центральном, Краснооктябрьском, Дзержинском и Ворошиловском районах.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на горадминистрацию, 86 новых остановочных павильонов изготовят из закаленного стекла и оборудуют датчиками освещенности. Материал, из которого будут сделаны остановочные павильоны - сталь и ударопрочное закаленное стекло, рассчитанное на особенности волгоградского климата с резкими перепадами температур от -30 до +50 градусов. Аукцион на проведение работ будет объявлен на этой неделе, график закупок администрации Волгограда уже определен.

Новые остановки появятся в городе-герое на пяти основных городских магистралях в Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах: на проспекте имени В. И. Ленина, проспекте Маршала Жукова, улице Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской.

Павильоны оборудуют информационным табло, благодаря чему пассажиры смогут видеть время подхода автобусов и троллейбусов.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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