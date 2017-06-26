В Волгоградской области увеличат количество метеостанций

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе областной администрации, на территории региона действуют 17 метеостанций. В этом году их количество увеличится до 21. Четыре объекта разместят в Ленинском, Старополтавском, Чернышковском районах и Волжском.

"Установка дополнительных автоматических метеостанций будет способствовать более продуктивной работе сельхозтоваропроизводителей, развитию системы семеноводства на территории региона, повышению эффективности оценки новых сортов сельхозкультур, а также их адаптированности к почвенно-климатическим условиям", - говорится в сообщении администрации Волгоградской области.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области