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В Волгоградской области увеличат количество метеостанций Печать
26.06.2017 11:51

В Волгоградской области увеличат количество метеостанций

На территории трех районов Волгоградского региона, а также в городе-спутнике Волжском в этом году появятся новые метеостанции.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе областной администрации, на территории региона действуют 17 метеостанций. В этом году их количество увеличится до 21. Четыре объекта разместят в Ленинском, Старополтавском, Чернышковском районах и Волжском.

"Установка дополнительных автоматических метеостанций будет способствовать более продуктивной работе сельхозтоваропроизводителей, развитию системы семеноводства на территории региона, повышению эффективности оценки новых сортов сельхозкультур, а также их адаптированности к почвенно-климатическим условиям", - говорится в сообщении администрации Волгоградской области.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области

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