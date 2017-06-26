Волгоградский госархив покажет историю региональной службы ЗАГС



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в областном госархиве скоро начнет работу экспозиция, которая расскажет о первых годах работы ЗАГСов в регионе. Об этом сообщает областной комитет культуры.

На выставке волгоградцы смогут увидеть оригиналы первых документов советской власти от 1917 года. Декреты «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния», «О расторжении брака», «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» сформировали юридические основы.

Помимо этого в экспозиции будут представлены и делопроизводственные документы органов записей гражданской записи: бланки, отчеты, регистрационные карточки, письма и справки.

Выставка откроется 29 июня в 10.00 часов в Государственном архиве Волгоградской области (ул. Коммунистическая, 30).Вход свободный.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба областного комитета культуры