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На федеральных трассах региона обновляют дорожную разметку Печать
26.06.2017 13:46

На федеральных трассах региона обновляют дорожную разметку

Дорожники ФКУ Упрдор «Азов» наносят на дороги разметку из светоотражающего термопластика.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов», на данный момент в Волгоградской области идет нанесение и обновление горизонтальной дорожной разметки.

Помимо обычной краски дорожные службы используют такие прочные материалы, как термопластик.

- Работы выполнялись двумя способами: вручную и с использованием современной техники, - отметил начальник отдела содержания автодорог ФКУ Упрдор «Азов» Сергей Ефимов. - На поверхность разметки наносили специальные микроскопические стеклошарики, которые обеспечивают световозвращающий эффект в темное время суток и, как следствие, хорошую видимость разметки на большом расстоянии.

Юлия Соболева
Фото: ФКУ Упрдор «Азов»

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