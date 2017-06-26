На федеральных трассах региона обновляют дорожную разметку

Дорожники ФКУ Упрдор «Азов» наносят на дороги разметку из светоотражающего термопластика. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов», на данный момент в Волгоградской области идет нанесение и обновление горизонтальной дорожной разметки. Помимо обычной краски дорожные службы используют такие прочные материалы, как термопластик. - Работы выполнялись двумя способами: вручную и с использованием современной техники, - отметил начальник отдела содержания автодорог ФКУ Упрдор «Азов» Сергей Ефимов. - На поверхность разметки наносили специальные микроскопические стеклошарики, которые обеспечивают световозвращающий эффект в темное время суток и, как следствие, хорошую видимость разметки на большом расстоянии. Юлия Соболева

Фото: ФКУ Упрдор «Азов» < Предыдущая Следующая >