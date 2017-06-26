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|На федеральных трассах региона обновляют дорожную разметку
|26.06.2017 13:46
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов», на данный момент в Волгоградской области идет нанесение и обновление горизонтальной дорожной разметки.
Помимо обычной краски дорожные службы используют такие прочные материалы, как термопластик.
- Работы выполнялись двумя способами: вручную и с использованием современной техники, - отметил начальник отдела содержания автодорог ФКУ Упрдор «Азов» Сергей Ефимов. - На поверхность разметки наносили специальные микроскопические стеклошарики, которые обеспечивают световозвращающий эффект в темное время суток и, как следствие, хорошую видимость разметки на большом расстоянии.
Юлия Соболева
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