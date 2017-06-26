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|Россия без химоружия: уже уничтожены 98,9% запасов
|26.06.2017 13:57
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Сегодня эта цифра достигла 98,9% всех боеприпасов, а до конца 2017 года на объекте «Кизнер» в Удмуртии будут уничтожены и оставшиеся. Об этом сообщает группа по связям с общественностью Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.
«В начале следующего месяца на объекте "Кизнер" будут введены в эксплуатацию корпуса по уничтожению отравляющих вещество люизит и корпус битумирования реакционных масс, в которых до конца 2017 года полностью завершится уничтожение всех запасов химического оружия, имевшегося в Российской Федерации. В настоящее время уничтожено 98,9%», - отмечается в сообщении.
В июне уже полностью уничтожили зарин, далее на очереди – артиллерийские боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами типа ви-икс. Напомним, что объект «Кизер» - последний из семи российских мест, где утилизируют боевые отравляющие вещества.
Россия со времен распада СССР была обладателем крупнейших по весу запасов химоружия в мире. Общий их вес составлял 40 тысяч тонн. Запасы находились в семи объектах страны – поселок Горный Саратовской области, город Камбарка и поселок Кизер в Удмуртии, поселок Марадыковский в Кировской области, город Щучье Курганской области, город Почеп Брянской области и поселок Леонидовка Пензенской области.
В 1968 году вопрос о запрете химоружия подняли на международный уровень. Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении 30 ноября 1992 года, в силу вступила 29 апреля 1997 года. Конвенция является также дополнением к Женевскому протоколу 1925 года. На сегодняшний день к ней присоединились 192 государства. Исключения из данного правового поля составляют Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), Южный Судан и КНДР.
Анастасия Красновская, Москва
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