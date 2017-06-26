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Население Волгоградской области слало меньше и беднее Печать
26.06.2017 14:14

Население Волгоградской области слало меньше и беднее

Волгоградстат опубликовал информацию о социально-экономическом положении Волгоградской области в январе–мае 2017 года.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» из доклада Волгоградстата о социально-экономическом положении региона, с начала текущего года область покинули 17 тысяч человек. 16,2 тысячи из них отправились в другие города страны, а 854 жителя уехали заграницу. За это же время в область прибыло всего 15,2 тысячи человек. 

Смертность по-прежнему превышает рождаемость почти на 3 тысячи случаев. Так, в этом году 11,5 тысяч человек умерло, 7,8 тысяч – родилось. В итоге численность населения региона по состоянию на 1 мая 2017 год уменьшилась на 5,6 тысячи человек и составила 2,5 миллиона жителей.

По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года в январе-апреле текущего года на 7,5 % сократились реальные доходы населения. При этом увеличилась стоимость продуктов питания, товаров и услуг.

Безработица с начала года составила 6,5% человек. Из них в службу занятости обратилось 13,5 тысяч граждан.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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