Население Волгоградской области слало меньше и беднее



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» из доклада Волгоградстата о социально-экономическом положении региона, с начала текущего года область покинули 17 тысяч человек. 16,2 тысячи из них отправились в другие города страны, а 854 жителя уехали заграницу. За это же время в область прибыло всего 15,2 тысячи человек.

Смертность по-прежнему превышает рождаемость почти на 3 тысячи случаев. Так, в этом году 11,5 тысяч человек умерло, 7,8 тысяч – родилось. В итоге численность населения региона по состоянию на 1 мая 2017 год уменьшилась на 5,6 тысячи человек и составила 2,5 миллиона жителей.

По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года в январе-апреле текущего года на 7,5 % сократились реальные доходы населения. При этом увеличилась стоимость продуктов питания, товаров и услуг.

Безработица с начала года составила 6,5% человек. Из них в службу занятости обратилось 13,5 тысяч граждан.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress