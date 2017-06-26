Назначен новый глава Краснооктябрьского района
Руководить районом будет бывший заместитель директора МБУ «Северное» Иван Дронов. ....
Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году
Министерство труда и социальной защиты России обнародовало во вторник график выходных и праздничных ....
|Население Волгоградской области слало меньше и беднее
|26.06.2017 14:14
|
Смертность по-прежнему превышает рождаемость почти на 3 тысячи случаев. Так, в этом году 11,5 тысяч человек умерло, 7,8 тысяч – родилось. В итоге численность населения региона по состоянию на 1 мая 2017 год уменьшилась на 5,6 тысячи человек и составила 2,5 миллиона жителей.
По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года в январе-апреле текущего года на 7,5 % сократились реальные доходы населения. При этом увеличилась стоимость продуктов питания, товаров и услуг.
Безработица с начала года составила 6,5% человек. Из них в службу занятости обратилось 13,5 тысяч граждан.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:34
Супруга Бочарова попала в десятку самых богатых губернаторских жен
-
14:14
Население Волгоградской области слало меньше и беднее
-
13:57
Россия без химоружия: уже уничтожены 98,9% запасов
-
13:46
На федеральных трассах региона обновляют дорожную разметку
-
13:23
Вандалы осквернили могилу Цоя в Санкт-Петербурге
-
12:36
Жители Волжского вымещают зло на чужих автомобилях
-
12:34
У главы Краснооктябрьского района появился новый заместитель
-
12:31
Волгоградский госархив покажет историю региональной службы ЗАГС
-
12:03
Безработный волгоградец ограбил магазин здорового питания
-
11:51
В Волгоградской области увеличат количество метеостанций
-
11:36
Волгоградская прокуратура вернула в бюджет 89 тысяч рублей
-
11:17
В Волгограде появятся антивандальные остановки с датчиками освещенности
-
11:01
Сотрудник МУП ЖКХ Советского района попался на взятке
-
10:51
В Волгограде еще 30 киосков незаконно подключились к коммунальным сетям
Самое читаемое
-
13:23
Вандалы осквернили могилу Цоя в Санкт-Петербурге
-
12:36
Жители Волжского вымещают зло на чужих автомобилях
-
12:03
Безработный волгоградец ограбил магазин здорового питания
-
11:36
Волгоградская прокуратура вернула в бюджет 89 тысяч рублей
-
11:01
Сотрудник МУП ЖКХ Советского района попался на взятке
-
10:51
В Волгограде еще 30 киосков незаконно подключились к коммунальным сетям
-
10:46
Под Волгоградом водитель на "девятке" сбил насмерть пешехода
Последние комментарии
-
Полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку коллеги из Беломорска
-
Молодцы >>
-
-
В Волгограде троллейбус №15а изменил конечную остановку и время первого рейса
-
Волгоградский парламентарий: российские курорты пока к такому не готовы
-
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников
-
Назначен новый глава Краснооктябрьского района
-
Место рождения господина Дронова хотелось бы узнать. >>
-
-
Новые автобусы Волгограду в лизинг предоставит московская фирма
-
Опять Возрождение >>
-
-
Узбекистан обошел Россию в рейтинге ФИФА
-
Sіmply desirе tto say your article iis ɑs astounding. The clarity on your post is just nice and i can ... >>
-