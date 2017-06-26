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В Волгограде запланировали модернизацию онкодиспансера Печать
26.06.2017 15:25

В Волгограде запланировали модернизацию онкодиспансера

На базе диспансера планируют открыть уникальный для ЮФО медицинский центр.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, на базе Волгоградского областного онкологического диспансера планируется создание уникального для ЮФО медицинского центра. По предварительным данным на это собираются потратить около 3,5 миллиардов рублей. Сейчас рассматривается возможность реализации проекта при финансовой поддержке федерального бюджета. 

В учреждении обновят технику для лучевой терапии. Кроме того, здесь планируют построить отдельный корпус, где в день будут принимать 600 взрослых и 100 детей. В данный момент разрабатываются соответствующие предложения.

Добавим, что региональный онкодиспансер является одной из крупнейших специализированных клиник Волгоградской области. В настоящий момент в учреждении есть четыре лучевые установки, но работают пока только две. В прошлом году здесь прошли лечение более 31 500 человек, также было проведено почти 300 000 амбулаторных приемов.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба губернатора

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