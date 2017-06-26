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|В Волгограде запланировали модернизацию онкодиспансера
|26.06.2017 15:25
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В учреждении обновят технику для лучевой терапии. Кроме того, здесь планируют построить отдельный корпус, где в день будут принимать 600 взрослых и 100 детей. В данный момент разрабатываются соответствующие предложения.
Добавим, что региональный онкодиспансер является одной из крупнейших специализированных клиник Волгоградской области. В настоящий момент в учреждении есть четыре лучевые установки, но работают пока только две. В прошлом году здесь прошли лечение более 31 500 человек, также было проведено почти 300 000 амбулаторных приемов.
Полина Макарова
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