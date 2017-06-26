Как сообщает "СоцИнформБюро", Волгоград стал одним из первых городов в стране, где появилась традиция массового празднования дня российских влюбленных. Этот праздник, в котором принимают участие многие волгоградские семьи, стал уже любимым и узнаваемым.

Фестиваль, как и в прежде, состоится на верхней террасе Центральной набережной.

Старт семейной программы будет дан в 17:00. Для маленьких гостей праздника выступят лучшие детские волгоградские коллективы, пройдет Парад детских колясок и Парад семейных костюмов. Кроме того, будет работать фотовыставка, интерактивные площадки, обширная детская игровая программа с аквагримом, аниматорами и мастер-классами.

В 19:00 начнется гала-концерт, чествование многодетных семей, а также Парад невест. Впервые в рамках праздника пройдет фаер-фестиваль. Лучшие укротители огня из Волгограда и ближайших городов соберутся, чтобы порадовать пришедших на праздник огненным шоу.

Организаторы мероприятия для участия в Параде "Дети, ваша мама снова невеста!" приглашают мам в свадебных платьях. Всех участниц ожидают памятные подарки и профессиональная фотосессия с лучшими свадебными фотографами города.

Также к участию в "Параде колясок" или "Параде семейных костюмов" приглашаются творческие креативные семьи с детьми от рождения до 14 лет. Победителей ждут приятные подарки и призы.

Надира Коннова

ФОТО: Диана Егорова