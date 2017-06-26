Волгоградцев приглашают в обсерваторию на День астероида



Известно, что именно 30 июня в 1908 году в бассейне реки Подкаменная Тунгусская прогремел мощный взрыв. Это событие назвали падением Тунгусского метеорита. Оно до сих пор остается величайшей загадкой ХХ века.

В День астероида в Звездном зале планетария пройдет встреча с профессором ВолГУ, доктором физико-математических наук Игорем Коваленко. Эта беседа на тему «Защитим мир от астероидов: миссия выполнима» начнется в 18:30. На встречу придет московский журналист, почетный редактор журнала «За науку» МФТИ, член Русского географического общества, Алексей Паевский. Он поговорит с участниками на тему «Астероиды: близкое знакомство».

Добавим, что при благоприятном небе гости мероприятия смогут провести астрономические наблюдения в обсерватории. Понаблюдать за звездами можно будет с 20:00 до 22:30. Вход на лекции и наблюдения платный.

Полина Макарова

ФОТО: Волгоградский планетарий