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|Зоозащитники соберутся на флешмоб около Госдумы
|26.06.2017 18:23
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Как рассказала «Социнформбюро» глава зоозащитной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина, - «28 июня 2017 года в 19.00 cотни москвичей соберутся возле Госдумы РФ, с целью призвать парламентариев принять закон «Об ответственном отношении к животным» вовремя. Акция пройдет в рамках масштабного всероссийского флешмоба – возложения цветов и игрушек, установки свечей, чтобы напомнить о судьбе замученных, изувеченных живодерами животных».
Напомним, закон о защите животных, в том числе домашних, в России не могут принять уже 16 лет . В 1999 году Госдума приняла подобный закон, но далее он был отклонен. Проект закона «Об ответственном обращении с животными» в первом чтении был принят еще в марте 2011 года, после чего работа остановилась. В конце 2016 года доработать его потребовал президент Владимир Путин.
Совет Госдумы повторно перенес второе чтение законопроекта «Об ответственном обращении с животными» на июль (последнее пленарное заседание состоится 21 июля). 8 июня комитет по экологии и охране окружающей среды поддержал проект, однако накануне пленарного заседания 14 июня, во время которого предлагалось его рассмотреть, было принято решение о переносе. Глава думского комитета по экологии Ольга Тимофеева утверждает, что в целом законопроект готов.
Вместе с тем, по мнению Верховного суда РФ, имеющееся федеральное законодательство предусматривает лишь отлов и содержание, что исключает иное правовое регулирование на региональном уровне, в том числе предусматривающее вместо содержания безнадзорных животных их возврат в прежнюю среду обитания. Это означает, что стерилизованных и вакцинированных животных следует пожизненно содержать в приютах, которых в регионах просто нет. Соответственно, «ненужных» животных будут просто массово уничтожать, если закон не успеют принять в эту сессию – до 17 июня.
По словам Анастасии Федюниной, в мероприятии примут участие звезды шоу-бизнеса, политики, зоозащитники и общественные активисты.
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