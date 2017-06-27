Милонов: нужно разрешить матерям оставлять детей в госучреждениях

Как сообщает "СоцИнформБюро", в интервью агентству городских новостей "Москва" Милонов заявил, что после родов у женщин бывает психическое отклонение — "шок, состояние морального истощения", поэтому у мам должна быть возможность на какое-то время отдать ребенка на попечение государства.

"Может быть это не совсем правильно, но, по крайней мере, мы не разлучаем ребенка и мать", - считает депутат Госдумы.

Милонов заметил, что много есть случаев, когда матери отдают ребенка в бэби-бокс, а через день потом приходят, одумавшись, и в слезах просят отдать ребенка. Депутат заявил, что бэби-боксы — это "государственная санкция на лишение человеческих чувств".

По данным опроса ВЦИОМ за 2016 год, 73 процента россиян выступили против запрета бэби-боксов.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress