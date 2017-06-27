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|Большегрузам запретили въезд в Волжский
|27.06.2017 11:21
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», постановление «О временном ограничении движения тяжеловесных транспортных в летний период 2017 года» было опубликовано на официальном портале мэрии Волжского.
Согласно тексту документа, в период с 22 июня по 31 августа тяжеловесным транспортным средствам будет запрещен въезд с 09.00 до 21.00 при значении дневной температуры выше 32 градусов.
Контроль за соблюдением данного постановления будут осуществлять сотрудники УМВД России по Волжскому.
Отметим, что еще в январе губернатор подписал постановление о запрете на въезд в Волгоградскую область весной и летом тягачей, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн.
Данные меры были приняты в целях сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Волгоградской области.
Юлия Соболева
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