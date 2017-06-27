Опубликован график отключения горячей воды на июль
Компания «Концессии теплоснабжения» утвердила июльский график отключения горячего водоснабжения в Во....
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|Опубликован график отключения горячей воды на июль
|27.06.2017 12:16
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Компания «Концессии теплоснабжения» утвердила июльский график отключения горячего водоснабжения в Волгограде.
С 18 апреля в городе стартовал плановый капитальный ремонт трубопроводов. Специалисты начали гидравлические испытания тепловых сетей, поэтому в разных районах города постепенно проводится отключение горячего водоснабжения.
В апреле, мае и июне концессионеры уже провели ряд отключений практический во всех районах города.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе «Концессии», в июле перекрывать ГВС будут с 8.00 до 24.00. При этом, возможно возобновление подачи раньше указанного срока.
Так, в Краснооктябрьском районе с 13 по 15 июля 2017 года отключат следующие адреса:
Ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146
С 13 по 27 июля 2017 года:
Ул. Аэрофлотская, 62
В Тракторозаводском районе с 4 по 17 июля 2017 года без ГВС оставят:
Ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
С 11 по 24 июля 2017 года:
Ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
Временные трудности с 4 по 17 июля 2017 года ждут жителей Дзержинского района:
Ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71б, 108, 112, 114, 116
С 25 июля по 7 августа 2017 года:
Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19
Отключения пройдут и в Центральном районе.
С 17 по 18 июля 2017 года:
Ул. Скосырева, 1а, 1б
С 18 по 31 июля 2017 года:
Ул. Комсомольская 6
Ворошиловский район также оставят без горячей воды:
С 4 по 17 июля 2017 года:
Комитет гражданской защиты населения
С 19 по 31 июля 2017 года:
Ул. Ардатовская, 2
В Советском районе с 11 по 24 июля 2017 года отключат следующие адреса:
Ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7
С 25 июля по 7 августа 2017 года:
Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов
В Кировском районе отключение воды пройдет по следующему графику:
С 28 июля по 10 августа 2017 года:
Родильный дом № 3
С 27 июля по 9 августа 2017 года:
Военный городок № 5, 6, 7, 8, 9, 10
Масштабные отключения пройдут в Красноармейском районе.
С 13 по 14 июля 2017 года:
Медицинские учреждения: клиническая больница № 15, роддом № 4
С 13 по 26 июля 2017 года:
Б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
С 27 июля по 9 августа 2017 года:
Ул. Алийская, 16, 18
Юлия Соболева
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