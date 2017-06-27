Компания «Концессии теплоснабжения» утвердила июльский график отключения горячего водоснабжения в Волгограде.

С 18 апреля в городе стартовал плановый капитальный ремонт трубопроводов. Специалисты начали гидравлические испытания тепловых сетей, поэтому в разных районах города постепенно проводится отключение горячего водоснабжения.

В апреле, мае и июне концессионеры уже провели ряд отключений практический во всех районах города.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе «Концессии», в июле перекрывать ГВС будут с 8.00 до 24.00. При этом, возможно возобновление подачи раньше указанного срока.

Так, в Краснооктябрьском районе с 13 по 15 июля 2017 года отключат следующие адреса:

Ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146

Ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а

Ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

Ул. Таращанцев, 55, 61, 63

Ул. Титова, 20а

Детские сады: № 59, 60, 291

Стоматологическая поликлиника № 6

Школа № 98

С 13 по 27 июля 2017 года:

Ул. Аэрофлотская, 62

Ул. Бажова, 7, 9

Ул. Еременко, 35

Ул. Качалова, 48, 52

Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78

Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 26, 28

Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Детские сады: № 96, 273, 286, 294, 329, 375, 392

Медицинские учреждения: клиническая больница №12, подразделение №2 областного противотуберкулезного диспансера, детская поликлиника № 1, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, поликлиника №2

Школы: школа-сад «Росток», школа № 32, школа-интернат № 6 и № 3

В Тракторозаводском районе с 4 по 17 июля 2017 года без ГВС оставят:

Ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

Детский сад № 321

Медицинские учреждения: поликлиники №1, 17

С 11 по 24 июля 2017 года:

Ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

Ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)

Ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Детский сад № 389

Школы: № 4, Волгоградский мужской педагогический лицей

Медицинские учреждения: клиническая больница № 4, поликлиника № 1, детская поликлиника

Временные трудности с 4 по 17 июля 2017 года ждут жителей Дзержинского района:

Ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71б, 108, 112, 114, 116

Ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16

Детский сад № 355

Медицинские учреждения: поликлиника № 30, клиническая больница скорой медицинской помощи № 25, областной онкологический диспансер №1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, областной клинический госпиталь ВОВ

С 25 июля по 7 августа 2017 года:

Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19

Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а,17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38

Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112

Ул. Московская, 5а, 6а

Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

Ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26

Детские сады: № 262, 350

Школы: №102, гимназия № 11, музыкальная школа № 2

Отключения пройдут и в Центральном районе.

С 17 по 18 июля 2017 года:

Ул. Скосырева, 1а, 1б

Научное общество учащихся «РОСТО»

Строительный колледж

С 18 по 31 июля 2017 года:

Ул. Комсомольская 6

Ул. Краснознаменская, 6, 7, 8

Ул. Ленина, 5, 6, 11, 25

Пр. Ленина 2, 2а, 5, 6

Ул. Порт-Саида, 7а

Ул. Советская, 3

Детские сады: № 111, центр развития ребёнка № 2

Роддом № 2

Школы: гимназия №3

Прочие потребители: цирк, Сурские бани

Ворошиловский район также оставят без горячей воды:

С 4 по 17 июля 2017 года:

Комитет гражданской защиты населения

С 19 по 31 июля 2017 года:

Ул. Ардатовская, 2

Ул. Буханцева, 48, 50, 66

Ул. Клубная, 13

Ул. Чигиринская, 2

Детские сады: № 30, 32, 55, 115

В Советском районе с 11 по 24 июля 2017 года отключат следующие адреса:

Ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

Ул. Аджарская, 16, 18, 35, 37

Ул. К.Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

Ул. Л.Толстого, 1а, 1б, 5, 5а, 7

Ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

Ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

Ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

Детский сад № 334

Школа № 93

С 25 июля по 7 августа 2017 года:

Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов

В Кировском районе отключение воды пройдет по следующему графику:

С 28 июля по 10 августа 2017 года:

Родильный дом № 3

С 27 июля по 9 августа 2017 года:

Военный городок № 5, 6, 7, 8, 9, 10

Масштабные отключения пройдут в Красноармейском районе.

С 13 по 14 июля 2017 года:

Медицинские учреждения: клиническая больница № 15, роддом № 4

С 13 по 26 июля 2017 года:

Б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

Пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

Ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

Ул. Доценко, 35а

Ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

Ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

Ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51 б, 53, 55

Ул. Тельмана, 14, 19

Детские сады: № 332, 343, 352, 361, 370, 374, 381

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 26; больница №22

Школы: № 62, 65, 75, 120, гимназии № 2, 6, 7

С 27 июля по 9 августа 2017 года:

Ул. Алийская, 16, 18

Ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55

Ул. Сидорова, 3

Ул. Судостроительная, 39, 43, 45

Ул. Электростальская, 11

Детские сады: № 16, 79, 138

ПТУ № 19

Юлия Соболева

Фото: globallookpress