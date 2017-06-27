Самый большой фонтан в центре города Волгограда запущен, разломан и заброшен. На его реконструкцию нужны немалые средства. "Я родился и прожил все свои 45 лет в Волгограде. Я помню это фонтан работающим. Мне трудно объяснять своему маленькому сыну, что специально оставлено после войны, например, как мельница Гергардта, чтоб люди знали, что такое война, а что разрушено уже после войны.

Это наш город, наша страна, тысячи иностранцев приезжают в наш город, но мне стыдно, в первую очередь, перед своим сыном за вот такое отношение власти к нам", - написал один из жителей города-героя в социальной сети. Охладительный бассейн, который находится около музея-панорамы "Сталинградская битва", день за днем продолжает медленно, но верно разрушаться, приходить в запустение. До середины 90-х годов вода из этого фонтана по трубам поступала в музей-панораму "Сталинградская битва" и поддерживала температуру на уровне 19 градусов по Цельсию. После того, как воздух в музее начали охлаждать промышленные кондиционеры, необходимость в фонтане отпала. Вот уже более 20 лет он стоит заброшенный, и территория с разбитыми плитами выглядит уныло. Туристы шутят, что фонтан, наверное, не трогали со времен войны. С территории куда-то делось все оборудование, скорее всего, граждане сдали на металлолом, затем пришли в негодность коммуникации. В итоге это место превратилось в площадку для выгула собак. Затем прошел процесс межевания территории и кто-то разделил ванну фонтана на две части. Одна половина была в ведении города, а вторая – музея. Как сообщает "СоцИнформБюро", фонтан в итоге отдали полностью музею-заповеднику "Сталинградская битва". Однако у музея нет возможности реконструировать этот объект по причине отсутствия финансовой возможности. В конце прошлого года пресс-служба музея рапортовала, что заявка на финансирование реконструкции фонтана уже отправлена в Министерство культуры России. Пока нет никакой информации о том, получит ли музей эти немалые средства. Восстановление фонтана обойдется в 110 миллионов рублей, и это без учета благоустройства территории. Согласно проекту, в фонтане планируется установить 76 насосов, европейское оборудование. Предполагается архитектурная подсветка и музыкальное сопровождение. Фонтан по замыслу должен заработать в нескольких режимах: повседневном и праздничном. Прилегающую территорию хотят восстановить, разбить клумбарии, сделать дорожки, провести уличное освящение, реконструировать поливочную систему и высадить деревья. На пресс-конференции по поводу реконструкции Родины-матери, которая прошла в апреле этого года, был поднят вопрос о состоянии фонтана у Панорамы. Директор музея-заповедника Алексей Васин рассказал, что есть и другой возможный путь решения данного вопроса: сделать еще одну площадку для размещения техники. Но эта идея, как заметил Васин, припасена на "черный день". Директор музея заявил, что больше всего ему хочется, чтобы на месте разрушенного охладительного бассейна был именно фонтан. Для него даже придумали название – "Триумфальный". "Сейчас реконструкция отложена на неопределенный срок. Очень хочется сделать этот проект, но если я пойму, что это невозможно, то разровняем площадку к чертовой матери и сделаем там стоянку техники, хотя очень не хочется", - цитирует "Волга-Каспий" слова Алексея Васина. Активист ОНФ Эдгар Петросян выразил мнение, что директор музея-заповедника наверняка сможет найти средства на реставрацию данного объекта, ведь близится празднование 75 годовщины победы в Сталинградской битве. - Я помню, году в 2015 ходило много разговоров вокруг данного бассейна, но на тот момент все закончилось разговорами, хоть и были замечены какие-то неизвестные лица, кружащиеся вокруг объекта. Данный объект является частью музея-заповедника, и поэтому его сохранение крайне важно с культурной точки зрения. Также всем известно, что Волгоград является степным городом, и поэтому в знойные летние дни любой водоем является оазисом. Директор музея Алексей Васин, скорее всего, скоро станет депутатом областной Думы, и он, как главный патриот Волгограда, наверняка сможет найти средства на реставрацию этого объекта. Скоро празднование 75 годовщины победы в Сталинградской битве, и я не сомневаюсь, что его действия будут в рамках губернаторской стратегии "Движение вперед", - считает активист. Надира Коннова

ФОТО: Эдгар Петросян < Предыдущая Следующая >