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|Васильева предложила сократить количество учебников в школах
|27.06.2017 14:13
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Как сообщает "СоцИнформБюро", в своей статье для газеты "Коммерсантъ" Васильева сравнила учебники с ролью путеводителя.
Глава Минобрнауки отметила, что учебник в образовательном пространстве, как путеводитель, открывает человеку, жаждущему новых знаний и впечатлений, возможность составить самый интересный маршрут и выйти к намеченному пункту. Сколько путеводителей тащит с собою путник - риторический вопрос.
По мнению Васильевой, образовательное пространство с появлением облачных технологий изменилось: учебник больше не является основным источником знаний, а лишь помогает разобраться во всём многообразии информации. Иными словами, его роль стала аналогична роли путеводителя.
Васильева сделала заключение, что школам достаточно иметь "две-три сквозные предметные линейки" учебников, дополняемых по мере взросления детей. Глава Минобрнауки России считает, что это позволит государству сэкономить на учебном книгоиздательстве, однако потребует роста расходов на подготовку учителей.
Надира Коннова
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