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Нововведение "ВКонтакте" разозлило пользователей Печать
27.06.2017 15:41

Нововведение

В понедельник вечером, 26 июня, команда "ВКонтакте" внедрила необычное нововведение. Вместо прежнего индикатора загрузки страниц пользователи стали видеть изображение популярной игрушки - спиннера. Иконка появляется в личных сообщениях, новостях и при загрузке файлов.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на заявление пресc-секретаря "ВКонтакте" Евгения Красникова, "индикатор в виде спиннера призван раскрутить наши сервисы". Однако далеко не всем пользователям соцсети это новшество пришлось по вкусу.

Большинство пользователей задаются вопросом: можно как-то убрать спиннер и вернуть стандартную анимацию?

- Можно убрать спиннер? Он меня бесит! или дайте возможность самому ставить, что захотим.

- Уберите на фиг этот спиннер! Систему тормозит, работать мешает и бесит жутко!

Впрочем, часть пользователей это нововведение даже позабавило, а у некоторых появление виртуального спиннера стало поводом для того, чтобы обзавестись реальным.

Надира Коннова

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