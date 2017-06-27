Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на заявление пресc-секретаря "ВКонтакте" Евгения Красникова, "индикатор в виде спиннера призван раскрутить наши сервисы". Однако далеко не всем пользователям соцсети это новшество пришлось по вкусу.

Большинство пользователей задаются вопросом: можно как-то убрать спиннер и вернуть стандартную анимацию?

- Можно убрать спиннер? Он меня бесит! или дайте возможность самому ставить, что захотим.

- Уберите на фиг этот спиннер! Систему тормозит, работать мешает и бесит жутко!

Впрочем, часть пользователей это нововведение даже позабавило, а у некоторых появление виртуального спиннера стало поводом для того, чтобы обзавестись реальным.

Надира Коннова