Матчи Кубка Конфедераций покажут на большом уличном экране

Жители и гости Волгограда смогут увидеть завершение Кубка Конфедераций на большом уличном экране.

Мероприятия начнутся в 14.00 и продляться до 23.00. В течение всего времени для посетителей будут работать тематические интерактивные площадки. Самые активные участники праздника получат сувениры с символикой Волгограда.

Трансляция финального матча «турнира чемпионов» будет проходить в режиме реального времени.

Напомним, что Кубок Конфедераций FIFA проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. В турнире принимают участие 8 сборных. В среду и четверг пройдут полуфиналы: Чили встретится Португалией, а Германия сыграет с Мексикой.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгоградской области