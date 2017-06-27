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Матчи Кубка Конфедераций покажут на большом уличном экране Печать
27.06.2017 16:47

Матчи Кубка Конфедераций покажут на большом уличном экране

В Волгограде завершение Кубка Конфедераций FIFA 2017 отметят спортивным праздником на Центральной набережной. Кульминацией станет трансляция «Турнира чемпионов».

Жители и гости Волгограда смогут увидеть завершение Кубка Конфедераций на большом уличном экране.

Мероприятия начнутся в 14.00 и продляться до 23.00. В течение всего времени для посетителей будут работать тематические интерактивные площадки. Самые активные участники праздника получат сувениры с символикой Волгограда.

Трансляция финального матча «турнира чемпионов» будет проходить в режиме реального времени.

Напомним, что Кубок Конфедераций FIFA проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. В турнире принимают участие 8 сборных. В среду и четверг пройдут полуфиналы: Чили встретится Португалией, а Германия сыграет с Мексикой.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгоградской области

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