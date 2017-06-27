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«Титан-Баррикады» оштрафуют за нарушение закупок Печать
27.06.2017 17:49

«Титан-Баррикады» оштрафуют за нарушение закупок

Волгоградский УФАС вынес постановление о наложении штрафа на ФНПЦ «Титан-Баррикады» за административное правонарушение.

Постановление о наложении штрафа на предприятие было вынесено вчера Волгоградским УФАС.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» при проведении закупки не разместило на официальном сайте никакой необходимой документации.

В результате антимонопольная служба обязала предприятие выплатить штраф. Однако не положенную по закону сумму, а сниженную.

- Снижение штрафа ниже низшего предела стало возможным в виду добровольного частичного устранения правонарушения и добровольного сообщения о нем самим АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», - сообщила заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Анна Гаджиева

Юлия Соболева
Фото: АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»

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