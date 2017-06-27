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|«Титан-Баррикады» оштрафуют за нарушение закупок
|27.06.2017 17:49
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Постановление о наложении штрафа на предприятие было вынесено вчера Волгоградским УФАС.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» при проведении закупки не разместило на официальном сайте никакой необходимой документации.
В результате антимонопольная служба обязала предприятие выплатить штраф. Однако не положенную по закону сумму, а сниженную.
- Снижение штрафа ниже низшего предела стало возможным в виду добровольного частичного устранения правонарушения и добровольного сообщения о нем самим АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», - сообщила заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Анна Гаджиева
Юлия Соболева
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