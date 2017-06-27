«Титан-Баррикады» оштрафуют за нарушение закупок

Волгоградский УФАС вынес постановление о наложении штрафа на ФНПЦ «Титан-Баррикады» за административное правонарушение. Постановление о наложении штрафа на предприятие было вынесено вчера Волгоградским УФАС. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» при проведении закупки не разместило на официальном сайте никакой необходимой документации. В результате антимонопольная служба обязала предприятие выплатить штраф. Однако не положенную по закону сумму, а сниженную. - Снижение штрафа ниже низшего предела стало возможным в виду добровольного частичного устранения правонарушения и добровольного сообщения о нем самим АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», - сообщила заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Анна Гаджиева Юлия Соболева

Фото: АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» Следующая >