Студенты ВолГУ просят не реорганизовывать физико-технический институт

Соответствующая петиция появилась несколько недель назад и уже успела набрать больше 500 подписей. Ее автор Сергей Петров обращается к министру образования Ольге Васильевой с просьбой сохранить в ВолГУ физико-технический институт.

В тексте Сергей Петров ссылается на слова президента Владимира Путина о необходимости развития инженерных и естественнонаучных специальностей.

- Достаточно необычная ситуация сложилась в Волгоградском государственном университете. Его руководство решило реорганизовать Физико-технический институт (в недавнем прошлом Физический факультет) путем его полной ликвидации. Руководствуясь непонятными соображениями, фактически уничтожается инженерное и физическое образование в университете, - пишет в петиции Сергей.

От лица выпускников и студентов ВолГУ неравнодушный местный житель просит сохранить физический факультет.

В Волгоградском государственном университете информацию о реорганизации подтверждают. Однако там говорят только о сокращении управленческого аппарата.

- Будет реорганизована административная единица. При этом все кафедры, преподаватели и обучающиеся останутся. Набор мы продолжаем вести по всем направлениям. По факту физический факультет объединят с каким-то другим, скорее всего, с математическим. Реорганизация должна произойти с нового учебного года, - приводит комментарий пресс-службы ИА «Волга-Каспий».

Юлия Соболева

Фото: официальная страница ВолГУ ВКонтакте