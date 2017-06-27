Санавиация доставила в Волгоград еще два экстренных пациента

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, жителя Камышина с диагнозом инсульт и жителя Жирновска с тяжелой черепно-мозговой травмой вертолетом доставили 27 июня в больницу скорой медицинской помощи №25 города Волгограда.

Волгоградская область первой в России получила спецтехнику в рамках федерального проекта по развитию санитарной авиации. Специализированный вертолет "Ансат", оснащенный реанимационным модулем, 11 июня доставил первого пациента из Михайловской ЦРБ в реанимационное отделение волгоградской больницы №25. Еще одна точка взлета-посадки расположена у кардиологического центра. Всего в муниципальных районах для "воздушной скорой" оборудовано 33 территории.

Напомним, санитарный вертолет поступил на службу в Волгоградский регион 8 июня. Аренда "воздушной скорой помощи" до конца текущего года обошлась в 121 миллион рублей. Официально "Ансат" находится на дежурстве в Волгоградской области с 10 июня. Санавиация должна выполнить 381 летный час и 4 764 часа дежурств. Дежурства "воздушной скорой" проходят на вертолетной площадке в Ерзовке.

Надира Коннова

ФОТО: Администрация Волгоградской области