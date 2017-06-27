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|Флэшмоб «Вконтакте» от Общественной палаты спросил молодежь о целях
|27.06.2017 20:37
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Организаторы Ольга Амельченкова, Артем Метелев, Михаил Киселев и Юлия Оглобина обратились к молодежи с призывом задуматься о своем будущем и поставить себе цели на ближайшие пять лет.
В рамках флешмоба пользователи соцсети пишут свои цели, которые хотят достичь к 2022 году, на плакатах, выставляют фото и видео с официальным хэштегом #Мой 2022. В последствии специально разработанный ОП РФ бот соберет адреса всех участников акции и через пять лет напомнит им через личные сообщения о публично данных обещаниях.
«Сегодня, если спросить молодых ребят, чем они хотят заниматься хотя бы через год, четко вам ответят единицы, и флешмобом мы хотели бы привлечь внимание молодых людей к этой проблеме, предложить им задуматься о том, к какой цели они хотят прийти, ради чего они работают или учатся. Это может быть не только та или иная должность, этап карьеры, но и крепкая семья, дети и другие традиционные ценности. Для нас самое важное — чтобы в этот день каждый ответил самому себе, к чему он стремится и стремится ли, и дал публичное обещание достичь этой цели через 5 лет», - говорят инициаторы флэшмоба.
Для тех же, кто не хочет публично заявлять о своих целях, публиковать фото и видео, запущен специальный сервис на официальной страничке ОП РФ «Вконтакте». Желающие могут зайти туда и написать в личные сообщения сообщества о своих целях и также получить через пять лет напоминание.
Анастасия Красновская, Москва
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