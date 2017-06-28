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Три района Волгограда останутся без воды Печать
28.06.2017 10:49

Три района Волгограда останутся без воды

В Волгограде пройдут работы по обновлению изношенных сетей водоснабжения.

Компания «Концессии водоснабжения» проведет замену изношенных участков водопроводных городских сетей в Ворошиловском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

Так, в Ворошиловском районе воды не будет с 28 июня 05.00 часов до 29 июня 12.00 часов по следующим адресам:

Ул. Елецкая, дд. №2, 4, 6, 8, 8/2(магазин «Исток»), 10, 12, 14, 16, 18;
Ул. Череповецкая, д. №5;
Ул. Моздокская, дд. №3, 5, 7, 9;
Ул. Дубовская, дд. №3, 5, 7(д/с№320), 9(д/с№351), 11(д/с№28), 10, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18/1(офис);
Ул. Ростовская, дд. №9, 11, 13, 15, 15а (школа № 48), 17, 19;
Ул. Буханцева, дд. № 4, 6;
Ул. Кузнецкая, дд. № 12.

В Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах с 06.00 28 июня до 09.00 29 июня по следующим адресам:

Рынок «Титовский»;
Ул. Хользунова, д. №33, МОУ СОШ №78;
Ул. Титова, д. №50А, прогимназия;
Ул.Титова, д. №40а Дом быта;
Ул. Титова, дд. №38,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64;
Ул. М.Еременко, д. №35;
Ул. Аэрофлотская, д. №62.

В период проведения работ подрядная организация обещает осуществить подвоз воды.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБро»

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