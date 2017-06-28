В Волгограде внедрили единое расписание автобусов

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии, автобусы №№20, 21 и 25, обслуживающие северное направление, №№77, 55 и 55к на юге города, а также №№6 и 6к, соединяющие поселки Аэропорт и Гумрак с центральной частью Волгограда, теперь будут работать по единому расписанию.

​- Внедрение единого расписания движения общественного транспорта призвано упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, безопасными и доступными. Единое расписание внедряется поэтапно по основным городским транспортным направлениям, - говорится в сообщении администрации Волгограда.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"