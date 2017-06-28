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|Инвесторы рассказали, что сделают с ЦПКиО
|28.06.2017 11:49
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе горадминистрации, директор компании "Парк" Петр Пигалев и глава Центрального района Владимир Матасов в ходе встречи с жителями ближайших к парку домов рассказали, что планируется на территории ЦПКиО.
Напомним, подписание инвестиционного соглашения между администрацией Волгограда и ООО "Парк" о реновации Центрального парка культуры и отдыха состоялось в начале июня этого года. В рамках соглашения инвестору предстоит реконструировать эту крупнейшую зеленую зону города и сделать на ее территории полноценный комплекс для культурного досуга и отдыха волгоградцев. Концессионеру в пользование, помимо земельного участка, перешли все хозпостройки, площадки для лунапарка и танцплощадка, которые сейчас полностью изношены. Кроме того, в аренду переданы 2578 лиственных и 644 хвойных дерева, а также 452 куста.
Инвестор планирует реализовать несколько оригинальных ландшафтных решений. В ходе реконструкции будет высажено более 100 сортов декоративных пород деревьев и кустарников. Из последних предполагается создание скульптурных форм. При этом инвестор обещает, что все здоровые и крепкие насаждения будут сохранены, а ассортимент новых посадок будет подобран с учетом климатических особенностей города.
В парке появятся два теннисных корта, площадки ГТО, детский велодром, универсальная сезонная площадка для занятий хоккеем, баскетболом и волейболом. Для детей проектом предусмотрено создание веревочного городка и роллердрома. В парке высадят клумбы и цветники, сделают пешеходные и велосипедные дорожки.
На первой встрече журналистов с представителями компании ООО «Парк», которая состоялась в мае этого года, Петр Пигалев рассказал, что по плану территорию в 20 га будут восстанавливать в несколько этапов.
Уже осенью горожане смогут увидеть первый объект – "Дорогу болельщиков", которая соединит парк со стадионом "Волгоград Арена". К февралю следующего года, а именно к празднованию 75-летия Сталинградской битвы, масштабная реконструкция пройдет на месте блиндажа командира 13 Гвардейской дивизии 62 армии генерал-майора Родимцева.
К маю 2018 года концессионер сформирует и благоустроит территорию под названием "Этно-мир казачий хуторок", а к маю 2019 года в парке появятся территории городов-побратимов, а также детские, молодежные и семейные аттракционы. Кроме того, начнется строительство водных аттракционов.
В 2020 году частная компания возьмётся за обустройство политехнической экспозиции "Нобелевский городок" и открытого летнего театра.
Вход в парк будет бесплатным - это обязательное условие инвестиционного соглашения.
Надира Коннова
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