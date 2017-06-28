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|Волгоградскую область «глобально» чистят от помоек
|28.06.2017 12:39
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, зачистка свалок сейчас идет в Среднеахтубинском и Дубовском районах региона. Завершён первый этап ликвидации стихийной мусорки в Урюпинске. Отсюда вывезено почти 600 кубометров отходов. Недавно началась чистка проблемного полигона в Кировском районе. Там, по словам начальника отдела организации работ в сфере обращения с отходами облкомприроды Натальи Горковенко, обследование территории полностью завершено.
- Подготовка к зачистке свалки в Кировском районе закончена. Мусор будет ликвидироваться в рамках проекта «Чистая страна». Отходы в этом месте признаны опасными, к тому же они постоянно горят. Поэтому принято решение ликвидировать свалку посредством вывоза мусора. Этот процесс на данном объекте уже запущен, - пояснила Наталья Горковенко.
Ранее сообщалось, что свалку в Кировском районе ликвидируют за два года. Отсюда планируют вывезти полтора миллиона кубометров отходов с 39-и гектаров.
При этом волгоградцы регулярно заявляют о вновь обнаруженных свалках. Так, по состоянию на 4 мая 2017 года жители того же Кировского района отметили на "Интерактивной карте свалок" больше 10 участков, где расположены незаконные мусорки.
Также, известно, что в области до сих пор не определён региональный оператор по обращению с отходами. Это значит, что в регионе отсутствует единая система по ликвидации мусора, что может привести к образованию новых незаконных помоек.
Между тем, облкомприроды сообщает, что в ходе операции «Чистая область - 2017» в регионе значительно уменьшилось и число несанкционированных свалок. По данным ведомства, на текущий момент обнаружено почти на 100 свалок меньше, чем год назад, а именно 659. Снижаются и площади, занятые мусором. Так, объём отходов более чем на 60% свалок не превышает 30 кубометров.
Напомним, что в прошлом году власти региона объявили о глобальной ликвидации несанкционированных мусорок.
Полина Макарова
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