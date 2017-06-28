Общественная палата РФ поборется с бедностью

«Борьба с бедностью заключается в налаживании нормальной хозяйственной жизни, люди должны иметь возможность заработать денег... Нужно создавать рабочие места с хорошей зарплатой», - рассказал он.

По его словам, не стоит предполагать, что борьба будет вестись исключительно выдачей пособий нуждающимся. Для эффективной работы необходимо создать стратегический план действий.

«Вот у нас есть десяток регионов энергично развивающихся, а остальные? А там как? Есть какая-то политика по их развитию, а значит, по преодолению бедности? Вот о чем надо думать. Пособия, конечно, важны, но это не главное», - отметил Валерий Фадеев.

Он также добавил, что такой план разработают в палате: «Мы заявили о том, что мы будем влиять на повестку дня, и эта тема – одна из главных, что же делать с бедностью. Причем важно — вы правильно спрашиваете — не просто стонать, надо предлагать что-то».

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»