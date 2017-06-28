Волгоградский депутат рассказал, кто противится переводу часов

Скандалом завершилось заседание комитета здравоохранения, на котором рассматривался законопроект о переводе стрелок на один час вперед относительно Москвы. Как стало известно "СоцИнформБюро" от депутата областной Думы Михаила Таранцова, 14 июня прошло заседание комитета здравоохранения, на котором рассматривался внесенный 12 мая законопроект о переводе в регионе часов. Обсуждение длилось около часа. От разработчиков проекта на заседании профильного комитета присутствовали, кроме Таранцова, еще два депутата. - Я докладывал, а коллеги поддерживали вопрос о том, что значительное количество наших земляков за то, чтобы это решение все-таки было принято. Обсуждение идет давно, а никаких процессов и шагов до сих пор в этом направлении не сделано. Мы подготовили законопроект, который просили комитет здравоохранения поддержать, а облдуму принять, - рассказывает Михаил Таранцов. Практически все члены комитета выступили против законопроекта, заявив, что "вопрос еще до конца не изучен, мнения разные и практически разделились пополам". Таранцов поделился с корреспондентом, что по данным всех опросов, которые были проведены на территории региона, большинство жителей выступают ЗА перевод стрелок на один час вперед. - Времени у профильного комитета было достаточно, чтобы изучить этот вопрос, - отметил депутат облдумы. Когда дошло дело до голосования, Николай Семисотов, который является не только председателем Думы, но и членом комитета по здравоохранению, заявил: "Будем считать, что сегодняшнего обсуждения не было". - Депутаты отказались голосовать по рассмотренному ими вопросу, что является прямым грубым нарушением думского регламента. Можно сказать, что всё это обсуждение на профильном комитете закончилось, практически, скандалом, - поделился Таранцов. На заседании городской Думы, которое состоялось 22 июня, Таранцов предложил включить вопрос о переводе часов в повестку дня. Депутат облдумы рассказал присутствующим о том, что произошло на заседании комитета и подчеркнул, что отсутствие голосования не является поводом не ставить вопрос в повестку дня Думы. - Формально обсуждение состоялось, а то что депутаты не стали голосовать - это их вина. Мы своё дело, как разработчики, сделали: закон внесли, на профильном комитете обсудили и теперь настаиваем, чтобы проект рассматривался на заседании областной Думы. По регламенту, вопрос не может быть вынесен на Думу, если он не прошел профильный комитет. Именно поэтому они пытались представить все так, будто обсуждения не было, - делится Таранцов. Заседание закончилось тем, что единороссы отказались ставить этот вопрос в повестку дня Думы, однако было сказано, что в сентябре, когда Дума вернется после отпуска, этот вопрос будет рассмотрен. - То, что закон не принимается, потому что не хочет "Единая Россия" в областной Думе администрации региона - это нет никаких сомнений. Первым номером здесь даже идет именно областная администрация, а Дума, при всей её несамостоятельности, которую она с завидной регулярностью нам демонстрирует, в этой истории - номер два. Почему они не хотят принимать законопроект - для меня загадка. То, что они прикрываются всякими формальными моментами - понятно, что это все отговорки. Причем сами единороссы ставили этот вопрос на повестку дня в ноябре 2015 года. Прошло уже более полутора лет. За это время можно было, при желании, все обсудить и определиться с этим вопросом. Если вы категорически против, скажите людям громогласно: "Мы против!" и дайте свою рекомендацию. Поставьте вопрос на голосование и выскажите свою позицию, чтобы каждый житель области знал, что депутат Иванов по этому вопросу - за, а Петров - против. Люди будут составлять свое мнение по каждому из нас, кто сегодня в областной Думе заседает, - резюмировал Михаил Таранцов. Надира Коннова

ФОТО: Администрация Волгоградской области < Предыдущая Следующая >