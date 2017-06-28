Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области разместила заявку на поставку запасных частей для транспортных средств. Соответствующая заявка появилась сегодня на официальном портале государственных закупок. Согласно размещенной документации, администрация Волгоградской области планирует потратить на плановое ТО автомобилей 2 миллиона 800 тысяч рублей. Данные средства будут взяты из бюджета государственной организации. Почти за 3 миллиона рублей Исполнительная дирекция администрации области планирует закупить амортизаторы, колодки, тормозные диски, аккумуляторы, различные фильтры, патрубки и прочее. Из крупных трат – покупка фар, бампера и двух рулевых реек. Запчасти будут куплены для таких автомобилей, как Hyundai Solaris, Hyundai VF, Hyundai Sonata, Hyundai Elantra, а также Toyota Camry, Ford Mondeo, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Passat, Mitsubishi Pajero, Infiniti QX56, Chevrolet Captiva. Поставщик для обновления автомобилей из гаража областной власти будет определен 3 июля. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >