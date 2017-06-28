Автомобилистов Волгограда попросят потесниться

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|28.06.2017 15:23
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Еще с прошлой недели на проспекте В. И. Ленина автомобилисты заметили появление новой выделенной полосы для автобусов, троллейбусов и маршруток.
Напомним, что создание новой полосы – это часть новой схемы организации дорожного движения в Центральном районе Волгограда.
Согласно плану, новая полоса начнет работать с 10 июля в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО. На данном участке дороги помимо разметки появятся новые дорожные знаки, обозначающие запрет движения другого транспорта в крайнем правом ряду, а также камеры видеофиксации.
Всех любителей парковки вдоль проспекта попросят удалиться. Свою работу тут активно начнут эвакуаторы. Нарушителей обещают штрафовать.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», обустройством отдельной полосы уже занимается муниципальная компания «Северное». Однако в какую цену городу обойдется реализация проекта не сообщается.
- Нанесение горизонтальной разметки и установка дорожных знаков для организации движения общественного транспорта по выделенным полосам на пр. им. В. И. Ленина в границах от ул. Краснознаменской до ЦПКиО производится муниципальными дорожными службами, - сообщили корреспонденту в пресс-службе мэрии.
Известно, что гарантийный срок работ составит 3 месяца с даты приемки. По мере необходимости краску на дороге обещают обновлять.
Всего в зависимости от ширины проезжей части общественному транспорту отдадут в полное распоряжение полосу от 3 до 4 метров.
Отметим, что по плану администрации города в дальнейшем выделенная полоса для общественного транспорта также появится на проспекте Жукова.
По мнению чиновников, данные меры позволят увеличить среднюю скорость общественного транспорта до 30%.
Но автомобилисты Волгограда уже выражают недовольство по поводу нововведений.
- Считаю, что это приведёт к увеличению пробок. Выделенная полоса имеет достаточно большую ширину, особенно возле мэрии. Излишняя теснота скажется на количестве ДТП, - прокомментировал ситуацию автомобилист Павел Ч.
- Странно, что сами хозяева выделенной полосы предпочитают двигаться в среднем ряду. Неоднократно была свидетелем такого поведения водителей автобусов. Замечу, что скоро на дорогах в центре Волгограда станет очень тесно. В пору пересаживаться на велосипед, но в Волгограде нет условий для велосипедистов, да и машину будет припарковать совсем негде, - заявила водитель Ольга Т.
Юлия Соболева
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