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В Волгоградской области оформлена первая заявка на получение "дальневосточного гектара" Печать
28.06.2017 16:08

В Волгоградской области оформлена первая заявка на получение

Владимир Белянчев стал одним из первых участников проекта "Дальневосточный гектар" от нашего региона.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, проект позволяет любому гражданину страны получить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. В центрах "Мои Документы" любому желающему помогут зарегистрироваться на портале госуслуг, выбрать земельный участок, составить электронное заявление и проверить его отправку.

Напомним, программа "Дальневосточный гектар" стартовала 1 февраля этого года. Жители Волгоградской области также начали проявлять интерес к этой программе. Пример тому - Владимир Белянчев, который стал одним из первых участников проекта от нашего региона.

Обладатель "дальневосточного гектара" может построить на выделенном участке дом, развивать животноводство, выращивать сельскохозяйственные культуры и даже вести бизнес. Разработано 30 типовых решений по освоению гектара, они опубликованы на сайте "надальнийвосток.рф". После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в длительную аренду или собственность.

Надира Коннова
ФОТО: Администрация Волгоградской области

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