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|В Волгоградской области оформлена первая заявка на получение "дальневосточного гектара"
|28.06.2017 16:08
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, проект позволяет любому гражданину страны получить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. В центрах "Мои Документы" любому желающему помогут зарегистрироваться на портале госуслуг, выбрать земельный участок, составить электронное заявление и проверить его отправку.
Напомним, программа "Дальневосточный гектар" стартовала 1 февраля этого года. Жители Волгоградской области также начали проявлять интерес к этой программе. Пример тому - Владимир Белянчев, который стал одним из первых участников проекта от нашего региона.
Обладатель "дальневосточного гектара" может построить на выделенном участке дом, развивать животноводство, выращивать сельскохозяйственные культуры и даже вести бизнес. Разработано 30 типовых решений по освоению гектара, они опубликованы на сайте "надальнийвосток.рф". После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в длительную аренду или собственность.
Надира Коннова
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