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На Набережной им. 62-й Армии затруднено движение Печать
28.06.2017 18:38

На Набережной им. 62-й Армии затруднено движениеДорожные рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона на проезжей части вдоль Волги.

В Центральном районе Волгограда на Набережной им. 62-й Армии продолжается работа по обновлению дорожного полотна. Автомобилистов города предупреждают о сужении проезжей части.

На данный момент на набережной сняли почти 70% изношенного дорожного покрытия. На пересечении с ул. 7-й Гвардейской подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя.

Напомним, что данный участок дороги за 126 миллионов рублей ремонтирует компания ООО «ТрансСервис». Также этот подрядчик ведет работы на 3-й Продольной, 0-й Продольной и улице Краснознаменской.

Дорожникам компании предстоит обновить 50 тысяч кв. метров полотна и установить 30 тысяч кв. метров тротуаров. Все работы должны быть завершены к концу октября этого года.

Отметим, что сейчас в городе идет ремонт на 3-й Продольной, улицах Кубанской, Кубинской, Краснознаменской, Азизбекова, Елецкой, 39-й Гвардейской, Краснополянской. Однако большинство улиц города продолжают оставаться в «убитом» состоянии.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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